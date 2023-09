x x

SARONNO – Missione compiuta al Palaronchi, il palazzetto dello sport nel centro giovanile di via Colombo che è la casa dell’Az Robur Saronno appena promossa nella serie B Interregionale. Ma i biancazzurri richiavano di restare senza casa ancor prima di iniziare la stagione: il recente maltempo ha provocato una serie di allegamenti del palazzetto e rovinato circa un terzo del parquet del campo di gioco, rendendo l’impianto inutilizzabile.

I gestori della struttura hanno reperito a tempo di record un’azienda specializzata per le sistemazioni, che altrettanto in fretta hanno avuto luogo in questi giorni: il campo è stato ripristinato, la Robur può iniziare gli allenamenti e giocare in casa all’inizio del campionato, a fine mese. Mentre al centro giovanile Ronchi, proprietà della comunità pastorale, vanno avanti i lavori per sistemare tutto dopo grandinate e tromba d’aria: si devono completare le opere per sigillare il tetto del palasport e sostituire i pannelli fotovoltaici rotti della grandine.

(foto: sopra, lavori in corso per il rifacimento del parquet. Sotto, il parquet danneggiato dall’allagamento)

