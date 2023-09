x x

CARONNO PERTUSELLA – Cambiamenti per la comunità pastorale di Caronno Pertusella: don Franco Santambrogio saluta i fedeli della comunità Madonna della Visitazione per iniziare un nuovo percorso a Buzzano, in provincia di Milano, nella parrocchia Beata Vergine Assunta. Il benvenuto va a don Angelo Cavenago, che ha precedentemente ricoperto il ruolo di coauditore nella parrocchia San Martino di Niguarda a Milano e poi di parroco. Ora prosegue il proprio cammino sacerdotale a Caronno Pertusella.

“Salutiamo con un profondo sentimento di ringraziamento don Franco – si legge sul sito della comunità pastorale caronnese – che inizia il proprio cammino pastorale nella comunità della Beata Vergine Assunta in Bruzzano, e accogliamo con gioia nella nostra comunità don Angelo. Li affidiamo entrambi al Signore Gesù, ricordandoli nella preghiera.”

Domenica 10 settembre ci sarà un momento di preghiera e di festa per ringraziare don Franco.

(foto archivio)

