SARONNO – E’ il centro giovanile Palaronchi a guidare la ripartenza della città di Saronno dopo la maxi grandinata che ieri dalle 20 alle 22 ha mandato in tilt la città. Strade invase dall’acqua e inpraticabili come i sottopassaggi. Auto con parabrezza, lunotti e specchietti sfondati dai maxi chicchi di grandine. (foto)

Stamattina di buon ora tutti a rimboccarsi le maniche per riparare i danni anche a tettoie, tapparelle e persiane. Centinaia le chiamate alle compagnie di assicurazione e le richieste di intervento a tecnici specializzati da muratori a idraulici. Danni anche alle vetrine delle attività commerciali.

Il sottopasso di via Milano, che ha registrato una presenza record di acqua, è stato riaperto intorno alle 9 dopo un intervento di pulizia mentre in quello via Primo maggio le prime auto sono circolate a partire dalle 8,30. (video)

Tra i primi a mobilitarsi i volontari del centro giovanile De Rocchi in via Colombo. In mattinata i volontari hanno provveduto ad asciugare l’acqua riattivando l’intera struttura mentre è partita la conta dei danni. Secchi e spazzoloni anche al Palaexbo di via Piave. Il personale della Saronno Servizi ha asciugato l’acqua e già in tarda mattinata la struttura era pronta.

Al momento ancora nessuna informazione dall’Amministrazione sui problemi o danni agli stabili comunali.

