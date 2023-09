x x

SARONNO – Quattro giorni è la chiusura prevista per permettere l’esecuzione dei lavori di manutenzione alla rete idrica alle porte del centro storico. Ecco la nota con cui l’Amministrazione comunale rende nota l’apertura per domani martedì 5 settembre l’apertura del cantiere di Alfa.

Sarà chiuso al traffico dal 5 al 9 settembre il tratto di via Legnani compreso tra l’incrocio con via Vergani e l’incrocio con via Silvio Pellico. Ad eccezione che per i residenti, nel tratto saranno vietati il transito e la sosta.

E’ stata Alfa a comunicare la necessità di un intervento per il ripristino di un allacciamento fognario.

