SARONNO – Ieri sera, domenica 4 settembre, sono stati tanti i saronnesi che si sono goduti un intenso, per i colori soprattutto, tramonto. Intorno alle 20il cielo saronnese si è tinto di rosa, rosso ed arancione con qualche striatura blu e qualche nuvola che contribuito a rendere unico lo spettacolo. In tanti sono fermati ad ammirare i colori del tramonto e qualcuno armato di cellulare o macchina fotografica non ha resisto alla tentazione di immortalare la tentazione.

Tra questi la nostra lettrice Aasma Kamran che dopo aver “catturato” diverse fasi del tramonto dalle prime fasi quando il cielo azzurro si è accesso con pennellate rosa a quando i colori sono esplosi colorando tutto una cuna luce calda ed intensa. Le immagini, condivise con ilSaronno e per questo la ringraziamo, sono state scattate al quartiere Matteotti.

