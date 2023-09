SARONNO – “Sono terminati nel tempo previsto i lavori di manutenzione stradale in via Volta, nel tratto tra via Montoli e via Carlo Marx a Saronno. Posato il tappetino, nella giornata di domani, con possibile prosecuzione sabato 9 settembre, verrà realizzata la segnaletica orizzontale, così da concludere l’intervento”. A fare il punto sull’intervento sono i responsabili dell’Amministrazione civica saronnese.

In questi giorni sono stati numerosi gli interventi di asfaltatura nei vari quartieri cittadini, sempre con la “regia” dell’ente locale di Saronno; le opere hanno tra l’altro riguardato la zona centrale della città.

(foto: una veduta di via Volta a Saronno dopo i lavori di ri-asfaltatura che sono stati effettuati in questi giorni)

08092023