SARONNO – Un post sul gruppo Facebook sei di Saronno se. Così il consigliere comunale del Pd Simone Galli ha stigmatizzato ieri il nuovo graffito realizzato sulla locomotiva situata alla rotonda tra via Novara, viale Lazzaroni e via Europa.

La locomotiva serie 200-02 Couiller del 1883 inizialmente di proprietà Ferrovie Nord Milano è stata acquistata nel 1972 da Luigi Lazzaroni per salvarla dalla demolizione. Era stata esposta nel giardino della Rotonda dove è stata per lungo tempo ammirata dai più piccoli. Nel 1975 donò le parti meccaniche alla “sorella” (200-05) ad oggi la seconda più antica locomotiva a vapore ancora in funzione in Europa, per consentirne la messa in opera e il traino di treni storici. E’ stata restaurata nel 2010 e nel mese di giugno venne posizionata all’interno della rotatoria da via Lazzaroni e viale Europa (proprio davanti alla Rotonda) per volontà di Luigi Lazzaroni che la donò alla città.

L’estate scorsa per la prima volta è stata vandalizzata con vernice spray bianca. L’Amministrazione in collaborazione con Ferrovienord aveva deciso di verniciarla di nuovo e con materiali originali l’intervento è stato concluso nel mese di giugno.

Negli ultimi giorni un nuovo blitz con la comparsa di un nuovo graffito sulla fiancata verso l’uscita autostradale. A stigmatizzare l’accaduto il consigliere comunale del Pd Simone Galli su Facebook: “La stupidità di qualcuno non ha eguali – si legge nel post – imbrattata la locomotiva 200-02 riverniciata pochi mesi fa”.

