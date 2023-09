ORIGGIO – È prevista per sabato 9 la festa patronale di Origgio: per l’occasione, la notte si tinge di bianco grazie a negozi aperti e iniziative delle associazioni origgesi.

La notte bianca di Origgio prevede lo stand di dolci, gelati e bevande della pasticceria Orsi in piazza Immacolata, dove sorgerà anche il food truck “Voglia di fritto” del bar Civico 1, lo stand dell’associazione Inter Club Origgio con gadgets dell’associazione; non manca la presenza di Pro Loco e Panchina rossa con uno spazio creativo dedicato alle famiglie e un omaggio contro la violenza di genere.

Non solo: nel parco di Villa Borletti sarà possibile assistere allo spettacolo di musica live con la band Room N.6, la cartoleria La Chiara di via Repubblica rimarrà aperta tutta la sera, così come Inspiration Store di via Dante con l’esposizione di auto. In via Lombardia sorgerà il food truck “Hamburgeria” e musica di dj Morandi, mentre in via Manzoni il Platinum cafè offre musica all’aperto e propone panini speciali.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione