SARONNO – E’ già stata cancellata la scritta realizzata con vernice spray bianca sulla facciata della locomotiva situata alla rotonda tra via Novara e viale Europa.

A mettersi all’opera stamattina di buon ora un operaio comunale che armato di buona volontà e olio di gomito ha eliminato la vernice spray bianca con cui era stato realizzato un tag metropolitano nelle ultime ore.

Questa la testimonianza che un saronnese che ha visto l’operaio comunale all’opera: “C’è un operaio comunale che sta ripulendo la locomotiva imbrattata da un writer. Vorrei che sulle vostre pagine trovaste un po’ di spazio non solo per l’intervento di pulizia ma anche dedicargli un grazie per la rapidità e l’impegno.

Mi permetto una nota personale: spesso i cittadini vengono “sgridati” dall’Amministrazione perchè si lamentano sui social invece di segnalare e contribuire. Nelle ultime ore abbiamo avuto la lamentela del sindaco per l’uso improprio del parco e quella del consigliere comunale per il vandalismo. Mi fa piacere che l’Amministrazione riesca a intervenire così rapidamente ma mi piacerebbe vedere la stessa rapidità quando segnalo qualcosa su Municipium. Grazie ancora a tutti a partire ovviamente dall’operaio”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione