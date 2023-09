TURATE – Sono state necessarie diverse ore di lavoro del personale sanitario, dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine ieri sera al passaggio a livello di via Varese a Turate dove si è registrato l’investimento di un uomo.

Tutto è iniziato alle 19,30 quando il macchinista di un treno della linea Saronno – Varese nord si è trovato un uomo sui binari. Non c’è stato tempo per fermare il convoglio. Immediata la chiamata ai soccorsi sono arrivate l’ambulanza e l’automedica ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e la Polfer. Le forze dell’ordine cercheranno di capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Da questo punto di vista preziose saranno le immagini della telecamere della videosorveglianza che vigilano proprio sulla zona del passaggio a livello.

Per permettere soccorsi e rilievi la tratta è stata bloccata, dopo aver fatto scendere dal treno i viaggiatori e il personale, con la circolazione che è tornata alla normalità solo in tarda serata.

