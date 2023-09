SARONNO -L’idea era quella di inviare una raccomandata alle forze dell’ordine, all’Amministrazione e ai responsabili del supermercato in piazza Libertà per chiedere una maggior attenzione alla sicurezza e al degrado della zona tanto compromessa da impedire ai clienti di entrare nel punto vendita.

La raccolta firme lanciata ieri col passaparola e sui social, con un post su Facebook, è andata così bene da superare in poche ore le 100 firme.

E’ l’iniziativa di Iole Struzziero, avvocato saronnese che ha dato voce alle segnalazioni di residenti e frequentatori della piazza, dei portici e dell’area commerciale. “L’obiettivo della missiva è denunciare la situazione di grave degrado in cui versa la zona che fa i conti con un degrado legato al bivacco di senza fissa dimora sotto i portici e sui gradi dell’attività commerciale”.

“In più di un’occasione i cittadini – si legge nella missiva poi firmata come detto da un centinaio di saronnesi – si sono trovati nella condizione di non poter entrare nel punto vendita per fare la spesa per paura perché non di rado, gli stessi extracomunitari litigano tra loro in modo violento spesso da ubriachi”.

Si parla insomma di “una situazione che si protrae nel tempo con una sicurezza che risulta altamente compromessa”.

La richiesta, che fa riferimento anche agli strumenti a disposizione dell’Amministrazione “tuttavia non utilizzati”, è quella di un repentino intervento da parte di tutte le persone coinvolte per garantire la sicurezza, il decoro ed anche la serenità “di chi frequenta il punto vendita ma anche dei dipendenti”.

(foto

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione