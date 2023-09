SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Movimento 5 stelle saronnese circa la raccolta firme lanciata a favore del salario minimo. L’appuntamento dalle 10 alle 13 in piazza Libertà, domenica 10 settembre.

La soglia dei 9 euro lordi rappresenterebbe un grande passo in avanti per il nostro Paese, la legge sul salario minimo non può più aspettare, siamo rimasti uno dei pochi Paesi in Europa ad esserne ancora privi e con l’inflazione attuale questa legge diventa ancora più necessaria. Non possiamo più accettare lavoratori che guadagnano 3 o 4 euro lordi l’ora, con orari di lavoro superiore alle 10 ore giornaliere in condizione ambientali rischiose per la propria sicurezza sul posto di lavoro, impossibilitati a vivere una vita dignitosa nonostante un impiego a tempo pieno.



Domenica 10 settembre a partire dalle 10 fino alle 13, in piazza Libertà, sarà allestito un banchetto per la raccolta delle firme, un’iniziativa partita già a Varese col M5s e che sarà replicata in altri comuni della provincia. Importante partecipare numerosi, diamo il nostro contributo a far sì che questa battaglia di civiltà venga vinta e garantiamo a tutti i lavoratori paghe degne e vite non più precarie.

(foto archivio)

