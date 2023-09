VARESE – Ieri alle 10.30 a Germignaga nel Varesotto, in via Rodolfo Morandi, per cause in corso di accertamento si è verificato un incidente in una proprietà agricola.

Un uomo mentre effettuava dei lavori a bordo di un trattore è rimasto schiacciato dal veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa e un fuoristrada, congiuntamente il personale sanitario con un’autoambulanza e un auto medica. I sanitari hanno constatato il decesso della persona, un cittadino di 70 anni abitante in paese. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri, che hanno avviato accertamenti sulla dinamica dei fatti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: un momento dell’intervento dei vigili del fuoco ieri a Germignaga)

09092023