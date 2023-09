CANTU’ – Nello stadio che è la “casa” anche del Castello Cantù si è giocata domenica pomeriggio la gara di debutto in Seconda categoria della Frazione calcistica Dal Pozzo, che nella cittadina del comasco ha affrontato una “vecchia conoscenza” che aveva già in passato trovato in Coppa Lombardia, ovvero la formazione locale del Cascina Mamete. E per i colori gialloverdi è andata male: il gol dell’ex saronnese Maggiore non è bastato ed i padroni di casa si sono imposti col risultato di 4-1.

Ma il Dal Pozzo, come sempre seguito da moltissimi supporter, non si è scoraggiato ed al termine non è mancato l’applauso rivolto dal campo, da parte dei giocatori, proprio ai tifosi.

(foto: il saluto finale del Dal Pozzo al termine dell’incontro allo stadio di Cantù)

10092023