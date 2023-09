TURATE- Nella prima giornata del campionato di Promozione, nel girone A, il Ceriano fa l’esordio da neopromosso sul campo dell Salos Turate Mozzate, in una partita molto complicata e combattuta che termina a reti bianche, sullo 0 a 0.



Fin dai primi minuti di gara la squadra di casa prende in mano le redini del gioco, creando azioni pericolose per la difesa ospite, ma senza riuscire ad affondare e trovare il vantaggio. Anche il Ceriano prova a farsi vedere nell’arco dei 90′ di gioco, ma sono poche le occasioni create dalla squadra allenata da Mister Motta. Da citare la grandissima prestazione del portiere del Ceriano Laghetto, Arrivabeni, che oltre ad aver salvato la porta in diverse occasioni di gioco, ha parato anche un rigore e le successive ribattute.

Verso la fine della gara ci prova Troiano che tenta di spiazzare Ferrè, ma quest’ultimo respinge molto bene.

Finisce quindi 0 a 0.



Ottimo punto del Ceriano Laghetto su un campo difficile come quello del Salos Turate Mozzate, anche considerando la discreta prestazione proprio degli ospiti, che non fanno un grande esordio stagionale.



Salos Turate Mozzate-Ceriano Laghetto 0-0

SALOS TURATE MOZZATE: Ferrè, A. Chiarion, Cremona, Mireku, S. Chiarion, Rivoltella, Chekh, Ranzetti, Loche, Dell’Occa, Callini. A disp: Cappato, Casartelli, Colla, Brenna, Canestrini, Mignosi, Ambari, Mboup, Bove.

ALL: Papis.

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, Salomoni, Dambra, Corti, De Boni, Menegon, De Giorgi, Darone, Marone, Mauro, Cossa. A disp: Mirko, Galliani, Biscardi, Rainone, Maringoni, Ruffini, Ippolito, Troiano, Campo.

ALL: Motta.

