SARONNO – “Il sindaco Augusto Airoldi non solo ricopre il ruolo di “primo cittadino “ ma ricordiamo che ha avocato a sé anche le deleghe della Sicurezza, Affari Generali, Personale e non ultimo anche della Rigenerazione Urbana. Il problema della sicurezza tiene banco in città da più tempo e la situazione si è esasperata negli ultimi giorni: accoltellamenti e risse si sono verificati nel centro cittadino nel silenzio assordante della maggioranza e dello stesso Sindaco che evidentemente non ha il polso della situazione e si nasconde parlando, così come è avvenuto a volte, di responsabilità più alte afferenti al Prefetto o a Roma, dimenticando che i problemi si affrontano a valle”.

Sono le parole di Forza Italia Saronno che affronta con una nota il tema della sicurezza in città esplosa nei due accoltellamenti di venerdì, con la rissa di sabato e acuita dalla raccolta firme per sicurezza e decoro di piazza Libertà che ha raccolto un centinaio di firme di poche ore.

“Alla sicurezza si accompagna il problema del degrado cittadino che è sotto gli occhi di tutti. I commercianti e tanti cittadini hanno infatti sottoscritto una missiva e denunciato la situazione in cui versa Saronno che possiamo definire una città agonizzante”

Da queste considerazioni la richiesta degli azzurri saronnesi: “Forza Italia Saronno chiede che il primo cittadino nomini al più presto un assessore alla sicurezza e emani un’ordinanza, così come previsto nel Tuel, che colpisca chiunque attui comportamenti che contrastino col decoro e la vivibilità urbana dando la possibilità anche alla polizia locale di poter intervenire e controllare una situazione che evidentemente è sfuggita di mano”.

