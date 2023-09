SARONNO – Ieri in tutte le parrocchie cittadine al termine della messa domenicale si è tenuta la benedizione delle cartelle un momento che ha messo al centro gli alunni e gli studenti che oggi iniziano il nuovo anno scolastico.

C’è chi è arrivato a messa con lo zaino, chi con i compagni di classe che ha preferito non lasciare mamma e papà in ogni caso i saronnesi che oggi tornano in classe sono stati al centro delle celebrazione con una serie di preghiere e riflessioni dei religiosi e della comunità per loro. In tutte le chiese si è poi tenuta la benedizione vera e propria conclusa con una piccolo ricordo che permetterà i piccoli di portare con sè questo momento.

(per le foto si ringrazia la comunità pastoriale)

