SARONNO – “La città di Saronno è in tumulto, e i cittadini si sentono abbandonati dal loro sindaco Airoldi. Risse, accoltellamenti, degrado e spaccio a cielo aperto sembrano essere diventati allarmanti consuetudini in questa comunità. Il problema della sicurezza è diventato un vortice di discussioni, ma sembra che l’amministrazione comunale sotto la guida di Airoldi non stia prendendo azioni decisive”

Inizia così la nota della Lega di Saronno firmata da Claudio Sala in merito alla sicurezza in città.

Il silenzio assordante da parte del sindaco e della sua amministrazione di fronte a questa situazione critica è sconcertante. Mentre i cittadini si organizzano per raccogliere firme e chiedere più sicurezza e ordine, il loro appello sembra cadere nel vuoto.

Airoldi ha minimizzato il problema della sicurezza in consiglio comunale, definendolo come un argomento sfruttato dalle opposizioni. Tuttavia, è arrivato il momento che il sindaco apra gli occhi e riconosca la gravità della situazione. Dovrebbe iniziare a girare per la città anche di sera, per comprendere appieno la paura che i cittadini devono affrontare.

È ironico notare che la Lega, un tempo accusata di aver “ripulito” la zona stazione e il centro città spostando il problema nelle periferie, oggi vede la città precipitare nel caos totale. Delinquenti armati sembrano aver preso il controllo, e questo non può essere ignorato.

Airoldi dovrebbe considerare di scusarsi e ammettere che Saronno è fuori controllo. Sebbene il suo obiettivo potesse essere rendere la città più attrattiva, sembra che abbia attratto un tipo sbagliato di interesse: quello dei delinquenti.

È fondamentale che l’amministrazione comunale agisca ora per ripristinare la sicurezza e l’ordine a Saronno. La Lega si è sempre schierata a fianco dei cittadini onesti, desiderosi semplicemente di vivere nella città senza paura. È ora che il sindaco Airoldi dimostri di essere dalla loro parte.

