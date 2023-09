SARONNO – Alle 4.50 della notte lungo l’autostrada A9 in direzione sud all’altezza dello svincolo di Uboldo Origgio uno scontro fra due automobili: quattro le persone che hanno avuto bisogno di assistenza medica. Si tratta di un uomo di 39 anni, uno di 45 anni, e due di 52 anni. Sul luogo del sinostro sono intervenute, con la polizia stradale, anche i vigili del fuoco e due ambulanze, della Croce rossa saronnese e della Croce azzurra di Caronno Pertusella oltre all’auto-infermiristica.

Ieri alle 17.10 a Caronno Pertusella in viale Cinque giornate scontro fra auto e motocicletta, l’ambulanza della Croce azzurra caronnese ha sovvorso un uomo di 48 anni, che è stato trasportato all’ospedale di Saronno in condizioni comunque non preoccupanti. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi del sinistro.

12092023