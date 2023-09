LIMBIATE – Limbiate torna in cammino. Dopo la pausa estiva, l’associazione Limbiate che Cammina torna sui suoi passi e porta con sé tantissimi curiosi e amanti delle passeggiate: in tanti, infatti, si sono trovati in piazza V Giornate nella mattinata di domenica 10 settembre.

La camminata, come sempre libera e gratuita, ha coinvolto una cinquantina di presenti, che hanno passeggiato tutti insieme nel parco e, poi, festeggiato questo nuovo anno di camminate con un ricco rinfresco.

(In foto: l’associazione all’evento della scorsa domenica)

