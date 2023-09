SARONNO – Grande dolore e tantissimi messaggi di cordoglio soprattutto dal mondo dello sport saronnese per l’improvvisa scomparsa del 46enne Andrea Guarnerio. L’uomo, 46enne residente in città di professione operaio, è stato vittima di un malore fatale ieri mattina.

La scomparsa del saronnese, che lascia la compagna e un figlio piccolo con cui viveva a Bregnano, ha lasciato senza parole l’intera Saronno che si è stretta intorno alla famiglia anche al padre del 46enne. In queste ore sono stati tantissimi i messaggi sui social per dedicare un ricordo, un pensiero o per esprimere la propria incredulità per una scomparsa così improvvisa e difficile da accettare.

Squarna, questo il soprannome con cui lo conoscevano tutti in città, è stato nel 1993 uno dei fondatori del Fronte ribelle gruppo ultra saronnese che sostiene l’Fbc Saronno. Non a caso i messaggi di vicinanza e cordoglio sono arrivate oltre che dagli appassionati di sport cittadini anche da tifoserie legate a quella biancoceleste come quella del Molinello e del Varese.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione