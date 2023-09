SARONNO – Grande commozione e cordoglio ieri pomeriggio per l’ultimo saluto ad Andrea Guarnerio (detto Squarna) 46enne che si è spento nella mattinata di martedì in seguito ad un malore.

“Squarna” è stato commemora dal Fronte Ribelle e dagli ultras saronnesi, con i gemellati di Varese e Molinello, fuori dallo stadio Colombo Gianetti in via Biffi. Il feretro si è fermato sotto la scritta stadio comunale accolto dagli striscioni e dai cori a lui dedicati. “Sopra gli altri come aquila vola Squarna presente”. E’ stato un momento di forte commozione che gli ultras di Saronno hanno voluto dedicare ad Andrea Guarnerio prima della celebrazione del funerale alle 15,30 al santuario della Beata vergine dei miracoli di Saronno. Sopra il feretro sciarpe ultras e un cappello alpini. Alle esequie con cui la città si è stretta intorno alla compagnia, al padre e al figlio anche un drappello degli alpini saronnesi gli ha reso gli onori.

