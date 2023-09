SARONNO – Si terranno venerdì 15 settembre nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli i funerali di Andrea Guarnerio il 46enne saronnese che si è spento ieri per un malore improvviso.

La scomparsa del saronnese, che lascia la compagna e un figlio piccolo con cui viveva a Bregnano, ha lasciato senza parole l’intera Saronno che si è stretta intorno alla famiglia anche al padre del 46enne. In queste ore sono stati tantissimi i messaggi sui social per dedicare un ricordo, un pensiero o per esprimere la propria incredulità per una scomparsa così improvvisa e difficile da accettare. Squarna, questo il soprannome con cui lo conoscevano tutti in città, è stato nel 1993 uno dei fondatori del Fronte ribelle gruppo ultra saronnese che sostiene l’Fbc Saronno.

L’ultimo saluto sarà nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli venerdì 15 settembre alle 15,30, la cerimonia sarà preceduta dalla recita del rosario alle 15.15. La salma si trova nella casa funeraria Miazzolo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione