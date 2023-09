SARONNO – È stato riaperto al raffico alle 10 di questa mattina il tratto di via Volonterio del sovrappasso ferroviario. Alle 8.20 di questa mattina, una donna a bordo, sola, di una Lancia Ypsilon si è messa di traverso sulla strada, bloccando entrambe le corsie di marcia. I finestrini dell’auto sono stati ricoperti con fogli con frasi di protesta con cui chiedeva maggiore attenzioni da parte delle istituzioni su alcuni problemi personali.

Via Volonterio è stata chiusa al traffico dalla intersezione con via Valletta a via Varese; sul posto si sono recate un’automedica, un’ambulanza, diverse pattuglie della polizia locale e dei carabinieri e un mezzo dei vigili del fuoco. Si è assistito ad una situazione di stallo durata un’ora e 40 minuti, sul posto sono intervenuti anche una psichiatra e le volontarie di Rete Rosa, che conoscono la donna, una 51enne di Cislago. Alle 10 l’hanno dunque convinta a scendere, permettendo alla situazione di riavviarsi alla normalità con la riapertura di via Volonterio; il veicolo è stato rimosso dalla vigilanza urbana.

L’accaduto – alle porte del mercato cittadino del mercoledì mattina – ha mandato in tilt il traffico saronnese, con ripercussioni sul traffico anche nei paesi limitrofi e nel circondario.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione