ERBA – Ultimo atto della fase a gironi della Coppa Italia d’Eccellenza questo mercoledì sera a campi invertiti, giocava in casa il Saronno ma sul terreno di Erba (allo stadio saronnese è in corso in rifacimento dell’illuminazione) contro i locali dell’Arcellasco, incontro fra due squadre già tagliate fuori nella corsa per il passaggio del turno. Buon avvio di un Saronno infarcito di giovani ma al 33’ va a segno l’Arcellasco con un tiro di Colombo dal vertice destro dell’area e palla all’incrocio dei pali lontano. Al 36’ è Sardo che sfiora il pari con una conclusione da dentro l’area.

Nella ripresa ci prova Rudi con un paio di incursioni ma il pari è firmato al 29’ da Martini in mischia. Nel finale ancora qualche occasione da una parte e dall’altra ma il punteggio non cambia.

Da parte degli ultras saronnesi in avvio il coro in ricordo dell’amico Andrea Guarnerio, co-fondatore del Fronte ribelle, scomparso ieri per un improvviso malore.

Risultati terza giornata girone 9: Fbc Saronno-Arcellasco 1-1, Ospitaletto-Orceana 0-1. Classifica Ospitaletto e Orceana 6 punti, Fbc Saronno 4 punti, Arcellasco 1. Passa il turno l’Orceana per avere vinto lo scontro diretto con l’Ospitaletto.

Fbc Saronno-Arcellasco 1-1

FBC SARONNO: Bertolotti, Pecis, Rudi, Gjonaj (1’ st Ferrari), Meroni, Lorusso L., Pozzi (14’ st Di Trani), Martini, Citterio (22’ st Pastori), Hassan, Sardo (22’ st Barletta). A disposizione Vinci, Lorusso F., Serra Groppelli, Bruzzone, Lofoco. All. Tricarico.

ARCELLASCO: Kaouach, Valentini (26’ st Locatelli), Corti, Colombo (14’ st Biaye), Santangeli, Mazzeo, Surianello (26’ st Paparella), Castelnuovo, Corti, Bracchi (14’ st Castria), Poerio (35’ st Gandola). A disposizione Gerosa, Righetto, Locatelli, Scaccabarozzi, Garofoli. All. Cavalli.

Arbitro; Alian di Milano (Maraboli di Monza e Filipponi di Monza).

Marcatori: 33’ pt Colombo (A), 29’ st Martini (S).

(foto Andrea Elli: una fase del match)

13092023