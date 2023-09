SARONNO – “La riapertura del sottopasso di via Milano chiuso per gli allagamenti di questa mattina è stato posticipato al tardo pomeriggio odierno, a causa di disfunzioni nelle operazioni di pulizia dall’acqua”. E’ la nota diffusa dall’Amministrazione comunale in merito al blocco del sottopassaggio avvenuto stamattina intorno alle 7 per effetto delle piogge notturne.

La polizia locale ha provveduto ad posizionare le transenne e a bloccare la circolazione mentre i tecnici comunali si sono occupati della risoluzione dell’allagamento. “Si è registrato un problema più serio del solito – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli – è necessario un intervento a sottopasso chiuso che è in corso mentre un secondo intervento sarà realizzato tenendo aperta la circolazione”. Per questo terminata la prima fase si provvederà a ripulire il sottopassaggio ad opera di Amsa e quindi a riaprire, verosimilmente intorno alle 17, il passaggio alle auto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione