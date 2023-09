SARONNO – Non solo il traffico in tilt per gli allagamenti della notte oggi è stato difficile spostarsi anche per chi viaggia in treno. Due diversi problemi hanno creato ritardi, cancellazioni e rallentamenti sulla linea Saronno-Como e Saronno-Seregno.

Intorno alle 9 la circolazione è stata spostata su un binario unico fra Ceriano Laghetto-Solaro e Saronnoin seguito al maltempo che ha danneggiato l’infrastruttura ferroviaria. Ritardi fino a 30 minuti e variazioni di percorso su tutta la linea. Quasi in contemporanea, ossia sempre poco dopo le 9 il treno 123 (Milano Cadorna 08:43 – Como Lago 09:44) si è fermato nella stazione di Rovellasca Manera per un guasto che non gli permette di avanzare.

Per rimuovere il treno è necessario un intervento tecnico complesso che al momento non è ancora terminato.

I treni circolano regolarmente nelle tratte Milano-Saronno e Fino Mornasco – Como. Rimane interrotto il tratto Saronno – Fino Mornasco.

