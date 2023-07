x x

SARONNO – Incidente stradale la scorsa notte, a mezzanotte, lungo, l’ex statale Varesina all’altezza dello svincolo di Origgio-Uboldo dell’autostrada A9, dove una automobile è uscita di strada.

Sul posto sono accorse le pattuglie dei carabinieri della Compagnia saronnese e della polizia stradale, e l’ambulanza della Croce rossa di Saronno. E’ stato soccorso un uomo di 38 anni, che è stato quindi trasportato all’ospedale cittadino per essere medicato di lievi contusioni, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico per fare in modo che i soccorsi si svolgessero in piena sicurezza, e poi si sono occupati di compiere i rilievi del sinistro al fine di stabilrne l’esatta dinamica.

06072023