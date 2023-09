GERENZANO – Nella giornata di domenica 3 settembre si è svolto il raduno Bandistico “Note sull’acqua 2023”: si tratta del primo appuntamento settembrino per il corpo musicale gerenzanese e il gruppo majorettes, che hanno organizzato l’evento con il supporto di Anbima Varese, nella figura della presidente Maria Grazia Ponti. Hanno partecipato all’evento anche il Corpo Musicale Orchestra e Fiati Santa Cecilia di Uboldo e il Corpo Musicale San Marco di Origgio

“Nella splendida cornice del Parco degli Aironi di Gerenzano – così commenta Miriam Busnelli, presidente del gruppo Majorettes di Gerenzano – con tanto di lago artificiale, abbiamo dato vita ad un Raduno bandistico itinerante per il parco per poi radunarsi tutti insieme, le tre bande e il pubblico presente al parco, nell’anfiteatro del parco per i riconoscimenti e per concludere con le marce d’assieme”.

Le coreografie delle majorettes hanno, ancora una volta, accompagnato le uscite della banda cittadina, portando la tipica eleganza del baton twirling nello scenario del parco.

“Ruolo della majorettes all’interno del corpo musicale – chiarisce la presidente Miriam Busnelli – è quello di coreografare le uscite della banda per sfilate, parate e concerti anche statici come quello dello scorso 3 settembre. Non è un’attività molto conosciuta e in pochi sanno che si tratta di una vera e propria disciplina: “majorettes” si caratterizza nelle tecniche sportiva del baton twirling e pom pom.”

Aperto alle ragazze e ai ragazzi a partire dai 5 anni di età, il gruppo di Gerenzano offre corsi di majorettes che non si limita all’apprendimento di coreografie per parate e sfilate per la banda cittadina, ma si sviluppa in una vera e propria disciplina sportiva: “È che unisce sport e spettacolo. A chi piace la musica, la danza troverebbe all’interno delle majorettes una casa.”



Non manca anche la competizione sportiva: “Partecipiamo anche a competizioni di majorettes. Come quella dello scorso maggio, quando le nostre bimbe hanno partecipato con pom pom su base di brano di Topolino, arrivando prime tra diverse squadre partecipanti, provenienti da tutto il nord Italia”.

“Il corso di majorettes non è solo uno sport ma anche spettacolo – continua Miriam Busnelli – ed è una tradizione dal 1975. È un bel traguardo che portiamo avanti negli anni, sempre rinnovandoci a livello di abiti, movimenti e coreografie – abbiamo anche insegnanti federali che aiutano a creare queste coreografie più dinamiche e eleganti.”

Per tutto il mese di settembre saranno disponibili corsi di prova nella palestra di via Bellini di Gerenzano; l’inizio effettivo dei corsi è previsto a partire da ottobre, con cadenza bisettimanale il lunedì e il venerdì.

