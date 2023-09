VARESE – “Sui prezzi del settore turistico bisogna trovare una mediazione tra le dinamiche di mercato e le necessità delle famiglie perché se il turismo interno diminuisce si crea un grave problema economico e di sviluppo”. Lo ha detto Maria Chiara Gadda, deputata del Varesott ed esponente di Italia Viva, a Radio Rai 1.

“Quella che sta per finire è stata un’estate nera, soprattutto per i trasporti. Sia in termini di prezzi, con regioni quasi inaccessibili come la Sardegna, che di disponibilità dei mezzi. E a questo vanno sommati i problemi legati all’inflazione. Gli operatori, sia del trasporto aereo che delle strutture ricettive, adeguano i loro prezzi in base alla domanda. Ma su questo bisogna che il governo trovi risposte più concrete perché comunque le famiglie italiane in questo momento storico stanno facendo fatica, vengono dalla lunga coda della pandemia, dagli aumenti del costo della benzina e di tutte le spese che riguardano la quotidianità. I paragoni con paesi come l’Albania sono impropri. Le politiche aggressive sui prezzi servono ai Paesi che devono creare una domanda di turismo, ma questo approccio non riguarda l’Italia. Esiste un problema caro prezzi, a partire dai trasporti, e le soluzioni finora trovate dal governo hanno ottenuto effetti opposti”, ha concluso la parlamentare.

