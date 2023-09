SARONNO – Una fiammata di violenza: una lite che in pochi minuti degenera dalle parole alle mani con tanto di lancio di bottiglie e l’arrivo di carabinieri che mette in fuga i litiganti. E’ la ricostruzione di quanto avvenuto giovedì sera in via Padre Monti nel cuore di Saronno.

A poche centinaia di metri da dove sabato scorso è avvenuta la violenta rissa partita alle molestie da una saronnese è avvenuto un altro episodio che ha preoccupato i residenti del quartiere. Sono proprio loro a raccontare come, intorno alle 23, si scoppiata la lite. Le urla li hanno richiamati alla finestra. I più rapidi sono riusciti a vedere i due litiganti prendere delle bottiglie di vetro e lanciarsele. La chiamata ai carabinieri di alcuni dei presidenti è stata risolutiva.

Quando si sono sentite le sirene in lontananza i contendenti hanno dimenticato le motivazioni del proprio scontro e hanno deciso di dileguarsi per evitare di dover rispondere dell’accaduto ai militari.

