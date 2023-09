ORIGGIO – UBOLDO – Non sono ancora state rese note le motivazioni tecniche ma fortunatamente non ci sono stati ne feriti ne danni. Il riferimento va all’insolito incidente avvenuto stamattina, lunedì 18 settembre, subito dopo l’uscita autostradale di Origgio-Uboldo lungo l’A9.

E’ successo intorno alle 9 quando un mezzo pesante che stava trasportando una gru ha perso il proprio carico. Fortunatamente in quel momento nessun veicolo transitava vicino al camion. Il conducente si è subito accorto dell’accaduto ed ha dato l’allarme sul posto sono accorsi i responsabili dell’azienda che rapidamente hanno provveduto a ricaricare la gru sul mezzo mettendola in sicurezza e facendo ripartire il camion.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale di Origgio del comandante Alfredo Pontiggia che ha effettuato un sopralluogo anche se non ci sono registrati particolari problemi alla circolazione visto che la gru non ostruiva completamente la carreggiata e che il traffico non era particolarmente intenso.

