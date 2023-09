SARONNO – “Abbiamo sopportato mesi di cantieri e la situazione non è cambiata anzi è peggiorata: siamo passati da una mega pozzanghera tra via Roma e via Biffi a maxi allegamenti tra l’oratorio, la parrocchia e via l’intersezione tra le due arterie. E tutto questo dopo pochi minuti di pioggia cosa faremo in autunno in caso di piogge di più giorni?”

E’ lo sfogo di un residente della zona tra via Roma e via Biffi: “Stavo rientrando a piedi con i miei bimbi e malgrado ombrelli e stivaletti non riuscivo a capire dove passare. Senza considerare che se non fosse stato per un gentile automobilista che ha atteso pazientemente che finissimo di percorrere il marciapiede saremmo stati letteralmente lavati”.

Della situazione della zona si è parlato molto nelle ultime settimane con duri affondi delle Lega e le risposte dell’Amministrazione con i lavori sulle caditoie (bloccate dalle radici) e con le precisazioni dopo i temporali di venerdì “sui problemi legati all’intensità della pioggia e dai tombini invasi dalle foglie cadute contestualmente alla pioggia”.