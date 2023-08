x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Angelo Veronesi segretario cittadino della Lega Nord Saronno in merito all’allagamento tra via Biffi e via Roma.

“Senza nemmeno spendere un euro dei fondi del Pnrr l’assessore Franco Casali pur non avendo delega allo sport è riuscito a creare una seconda piscina scoperta tra via Biffi e via Roma.

È di pochi mesi fa il roboante comunicato stampa del mega assessore Casali ( si veda ad esempio https://ilsaronno.it/2023/01/19/via-roma-casali-fa-il-punto-del-cantiere-stiamo-lavorando-su-cordoli-e-caditoie-addio-allagamenti/ ) in cui prometteva la risoluzione degli allagamenti tra via Roma e via Biffi grazie ai lavori di rifacimento della pista ciclabile.

Sono riusciti a peggiorare la situazione in modo fantozziano, non certo a risolverla. Prima si formava una pozzanghera, adesso invece si forma una mega piscina scoperta alta quanto i bordi dei tre mega attraversamenti pedonali rialzati.

Gli allagamenti sono frutto della delirante ideologia sinistra che alza gli attraversamenti pedonali ad un’altezza esagerata rispetto alle esigenze dei pedoni, e difende i bagolari le cui foglie intasano gli scarichi dell’acqua.

Le scelte politiche di questa amministrazione sono illogiche in quanto sono frutto di ripicche, volte solo a fare dispetto ai cittadini elettori della Lega e del centro destra.

I bagolari vengono difesi fino alla morte come se fossero alberi sacri, mentre i castagni di via Milano vengono rasi al suolo senza colpo ferire e senza mobilitazioni di alcun comitato politicizzato, nel silenzio degli amici di Ambiente Saronno, immolati sull’altare della realizzanda pista ciclabile di via Milano ferma però da quasi un anno per incapacità amministrativa.

Sempre in tema di attraversamenti pedonali esageratamente rialzati si evidenzia poi il mega attraversamento pedonale rialzato tra via Miola e via Bergamo che riesce solo a rompere gli assi delle auto spostando il limite dai 30 km/h di Porro ai fantozziani 20 km/h.

La Lega cancellerà questo scempio, non per ripicca, ma perchè è un danno contro cittadini.

