SARONNO – Condanna a due anni di reclusione per il furto di monetine dai due distributori automatici al liceo scientifico “Gb Grassi” di via Benedetto Croce: è stato processato un saronnese di 38 anni per un episodio avvenuto la notte del 9 novembre di sei anni fa. Quando il custode aveva udito rumori sospetti ed avvisato i carabinieri, che in flagranza aveva sorpreso un uomo di Cesano Maderno dentro alla scuola e lo avevano arrestato mentre il complice era riuscito a dileguarsi, pur abbandonado lo zaino con la refurtiva, 220 euro in monetine.

La successiva perquisizione del veicolo del cesanese aveva consentito di trovare nel mezzo carta di identiò, portafoglio e telefonino del presunto complice, l’uomo di Saronno che era stato quindi a sua volta denunciato ed è adesso finitio a processo. Si è dichiarato estraneo alla vicenda ma non ha saputo fornire una versione credibile riguardo a come i suoi effetti personali fossero finito nell’auto dell’amico – che si trovava proprio fuori dal Gb Grassi – e quindi è giunta la condanna, seppur con pena sospesa.

(foto archivio: un distributore automatico di monetine scassinato in una scuola di Saronno)

18092023