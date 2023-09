SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del capogruppo di Forza Italia Agostino De Marco in merito a quanto discusso e deliberato dell’ultimo consiglio comunale.

“Ho sempre criticato, in tutte le sedi politiche e istituzionali, il Piano di Governo del Territorio (PGT) di Saronno che di fatto ha fallito in tutti gli obiettivi che si poneva .

Di fatto l’iter del PGT iniziato nel 2008 (15anni fa) e gestito dall’amministrazione di sinistra insieme a Tu@Saronno si concluse nel giugno del 2013. Il PGT determina lo sviluppo di una città e dovrebbe essere equo per tutti i suoi cittadini, nel caso saronnese non è stato così.

Analizziamo i fatti :

Le grandi aree dismesse.

Con i vincoli posti, quali le cessioni delle aree al 60% e la volumetria da concentrare sul rimanente 40% , le grandi aree dismesse sono state fortemente penalizzate. Infatti dopo dieci anni è partita solo l’area ex Cantoni, grazie alla realizzazione del supermercato Tigros, il resto dell’area Cantoni convenzionata nel novembre del 2020 non ha ancora completato la demolizione degli edifici esistenti.

Aree industriali

Questo PGT ha eliminato l’unica grande area industriale lungo viale Lombardia e di fatto Saronno non ha alcuna area dove poter insediare una realtà industriale di una certa consistenza . Oggi, ad esempio, una realtà industriale come la TCI di via Parma che impiega 300 dipendenti, non avrebbe potuto insediarsi in Saronno.

Recupero edifici obsoleti e dismessi in centro

In questo caso una volumetria eccessiva (premiata anche con un incremento del 50% per tettoie accatastate come depositi) ha portato a realizzare edifici con altezza di sette / otto piani in contrasto con un contesto circostanze di edifici generalmente di due piani . Ha moltiplicato per 8/10 volte il valore di questa aree, grazie al fatto che su di esse vi erano delle catapecchie che non avevano alcun valore.

Aree di trasformazione perequate (ATP)

Sono aree vincolate già dal PRG del 1980 che si è continuato a vincolare dando un contentino ai proprietari di questi aree : un volume ( 0,10×3= 0,30mc) da poter trasferire su aree dismesse: assurdo in quanto queste fanno fatica a insediare la cubatura di pertinenza. Di fatto questo meccanismo ha reiterato un vincolo di inedificabilità, penalizzando di nuovo i proprietari.

Infatti i proprietari di alcune di queste aree che, ritenendosi danneggiati, hanno fatto ricorso al TAR, hanno visto avvalorate le loro tesi, confermate anche dal Consiglio di Stato a cui si era appellato questa amministrazione; di conseguenza il Comune di Saronno ha dovuto predisporre in tutta fretta una Variante Puntuale su questi terreni sperando di evitare risarcimenti (punto 5 ordine del giorno del Consiglio Comunale del 14 settembre 2023)

Aree di edilizia economica e popolare

Queste aree dovevano essere recuperate dalla realizzazione delle grandi aree dismesse. Oggi, dopo più di 20 anni dagli ultimi interventi di edilizia residenziale sociale, dovrebbe a breve iniziare un intervento nell’area ex Cantoni .

Le altre due aree di edilizia economica e popolare che questo PGT prevede, una in via San Solutore e l’altra in via Trento, non sono neanche in fase di progettazione, sia per vincoli assurdi (cessioni al 60%) che, per l’area in via Trento, un perimetro che include anche giardini di villette esistenti.

Una presa in giro per i proprietari di queste aree a cui si chiede di pagare l’ IMU come aree edificabili, mentre di fatto non lo sono.

Intanto, per la mancanza di edilizia convenzionata i giovani saronnesi comprano casa nei comuni limitrofi.



Oggi, questa amministrazione, (stessi partiti del 2013), si appresta a rifare il PGT e si spera che voglia porre rimedio agli errori e iniquità fatte con l’approvazione del PGT nel 2013. Errare è umano, anche se in questo caso c’è stata anche una volontà ideologica, supponente e fortemente pregiudiziale che ha condizionato gli estensori del PGT.

Perseverare negli errori di questo PGT sarebbe diabolico e non avrebbe alcuna giustificazione.

