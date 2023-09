SARONNO – E’ stata annunciata ieri durante il Parking day l’inaugurazione dell’area gioco inclusiva di via Cesati che si terrà martedì 19 settembre alle 16,15.

E’ ora arrivato, anche se l’area è aperta da diversi giorni, l’inaugurazione annunciata domenica durante il Parking day. “E’ uno spazio cittadino importante – spiega l’assessore Francesca Pozzoli – perchè permette di giocare insieme con elementi di gioco per le diverse esigenze favorendo l’integrazione”.

L’Amministrazione saronnese aveva partecipato ad un bando di Regione Lombardia per ottenere un finanziamento a fondo perduto relativo ad interventi di inclusione: ad aprile, il progetto di Saronno è stato giudicato primo tra i 240 progetti ricevuti, consentendo così di incassare 30 mila euro (sui 40 mila euro di costo complessivo) per la sua realizzazione.

“Espletata la gara per l’affidamento dei lavori – fanno sapere dal Comune – sono stati prima potati gli alberi, così da favorire l’area gioco libera, è stata realizzata una zona pavimentata piana come base, posata l’altalena e montati sia la struttura gioco simile ad un castello sia i pannelli multisensoriali. Una volta completata la posa di tutti i giochi previsti, verrà gettata la pavimentazione anti-trauma in gomma colata a più tinte, così da ottenere un’area più giocosa e divertente, in cui il percorso di accesso ai giochi sarà in tinta diversa, per renderlo facilmente riconoscibile anche da parte degli ipovedenti. Se non vi saranno particolari problemi di maltempo, il parco giochi inclusivo potrà essere inaugurato a settembre”.