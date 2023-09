SARONNO – Grande mobilitazione stamattina, lunedì 18 settembre, in via Roma per in incidente avvenuto in un’abitazione privata. Intorno alle 9,30 un pezzo di controsoffitto si è staccato cadendo a terra. I calcinacci hanno ferito un uomo che si trovava in casa in quel momento.

A soccorrere il personale della ambulanza intervenuta dopo la chiamata arrivata alla centrale operativa di Areu con una richiesta di aiuto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno per mettere in sicurezza la struttura e l’ufficio stabile del comune per le verifiche sull’agibilità dello stabile. Presente anche la polizia locale che si è occupata della viabilità dell’arteria già rallentata dal cantiere della società del gas aperto proprio stamattina.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione