SARONNO – GERENZANO – Se ne era parlato già a fine agosto ma ora è ufficiale: il centro commerciale Bossi rilevato da Grancasa riaprirà a breve come Risparmio Casa. Un sospiro di sollievo per i 47 dipendenti che attraverso un trasferimento di ramo d’azienda non vedranno cambiamenti nelle proprie condizioni lavorative.

A fare il punto Livio Muratore segretario generale della Filcams Cgil Varese dopo la firma dell’accordo: “Proprio lunedì 18 settembre c’è stata una riunione nazionale per il futuro dei punti vendita Grancasa. Per quello di Gerenzano l’accordo è firmato. Dovrebbe riaprire il prossimo primo ottobre dopo una serie di lavori di adeguamento e riqualificazione”. Posto di lavoro salvo per tutti i dipendenti che resteranno al loro posto con un trasferimento di ramo d’azienda. Restano le incognite per Bricofer e Iperbimbo presenti nella struttura di Gerenzano: “Si tratta di un affitto di ramo d’azienda e il futuro punto dei punti vendita non è stato ancora definitivo. Ad essere coinvolti poco meno di una decina di lavoratori”.

Risparmio Casa, gruppo italiano operante nel settore della grande distribuzione di prodotti per la cura della casa e della persona, ha acquisito 11 punti vendita del marchio Grancasa, azienda italiana specializzata nell’arredamento e nella progettazione di tutti gli ambienti di una casa. Insomma la lunga agonia di Grancasa, in crisi dal 2016, si conclude con l’acquisizione da parte di Risparmio Casa che ha rilevato gran parte della rete di vendita. Questi negozi saranno convertiti all’insegna Risparmio Casa entro la fine del 2024, con i primi tre già in programma entro la fine del 2023. Tra cui appunto quello di Gerenzano che garantirà un futuro al complesso degli storici e amatissimi Grandi magazzini Bossi.

(foto dal sito dell’azienda Risparmio casa)

