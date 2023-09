MISINTO – Sono sei i mezzi dei vigili del fuoco che sono intervenuti ieri sera in un capannone in via Pusterla a Misinto. A dare l’allarme alcuni automobilisti che passando lungo la via hanno visto il fumo e le fiamme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e Lazzate e da altri distaccamenti della provincia di Monza. Sul posto anche se non ce n’è stato bisogno perchè non risulta che ci siano stati feriti o intossicati anche la Croce Azzurra di Rovellaca.

Presenti ovviamente i carabinieri della compagnia di Seregno che hanno effettuato i rilievi, in collaborazione coi vigili del fuoco, per risalire alle cause dell’incendio. Malgrado il materiale bruciato all’interno al momento non risultano danni al capannone anche se sulla vicenda sono ancora in corso le indagini dei militari e dei pompieri.

