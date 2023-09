SARONNO – Oggi, martedì 19 settembre, alle 12, tutti i telefoni cellulari della Lombardia saranno raggiunti da un messaggio e suoneranno contemporaneamente.

Si tratta della sperimentazione di IT-alert, sistema di allarme pubblico nazionale che, nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, permette la diffusione di allarmi pubblici sui cellulari. E’ un sistema già in uso in altri Paesi e che si attiva in automatico, solo in caso di gravi emergenze.

Dunque, oggi ogni dispositivo mobile connesso alle reti degli operatori di telefonia può ricevere un messaggio “It-alert”. Non è infatti necessario iscriversi né scaricare nessuna applicazione. Il servizio è anonimo e gratuito per gli utenti. I test serviranno a verificare tutte le eventuali criticità per ottimizzare il sistema.

