A Rescaldina c’è un nuovo negozio che gli appassionati di bici dovrebbero proprio visitare; ma attenzione, se state pensando al “solito negozio” dove vedere bici dell’ultima generazione esposte in bell’ordine, o comprare abbigliamento tecnico all’ultimo grido, siete decisamente fuori strada. C’è ben altro da MrD Bike!

MrD Bike, a Rescaldina, è un vero e proprio angolo di paradiso per tutti gli appassionati delle due ruote; forse sarebbe meglio definirlo una bottega, moderna, in cui l’appassionato può trovare ispirazione per rendere unica e speciale, oltre che più performante, la sua compagna a due ruote. Ebbene si una bottega, perché principalmente si tratta di un’officina super specializzata per bici da corsa e gravel, in cui si lavora con un alto grado di professionalità e, soprattutto, una grande passione; una passione che si può toccare con mano, la si può percepire ogni qualvota si parli con Davide, il proprietario, si tratti di un argomento strettamente tecnico/meccanico o di una semplice chiaccherata tra appassionati.

Un altro motivo per conoscere Davide è che nel suo negozio, in una zona dedicata, è possibile verificare e migliorare la propria posizione in sella, cioè effettuare il cosiddetto bike-fitting, che, soprattutto per chi macina chilometri, è un punto fondamentale per la salute, innanzitutto, e allo steso tempo per migliorare la propria performance.

Anche in questo caso, Davide dedica molta attenzione e professionalità a questo aspetto, avvalendosi di un software messo a punto da due professionisti, l’uno fisioterapista e l’altro informatico. Una seduta di circa un’ora e mezza, in sella alla propria bici, può davvero dare una svolta al modo di pedalare.

Insomma, per chi ama la bici, una visitina a MrD Bike sarà una bella sorpresa. Un giovane appassionato, tanta tecnica ed attenzione al dettaglio. Pochi ingredienti, un gran risultato.