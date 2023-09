SARONNO – Dopo il temporale di lunedì 18 settembre che dalle 17 alle 18 ha allagato diverse strade cittadine e sottopassi e creato problemi al Paladozio e in diverse strutture cittadine oggi è prevista una tregua.

Secondo 3B meteo per Saronno è prevista: “Oggi giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3620m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente”.

Si è conclusa ieri sera l’allerta meteo per i temporali che a meno di una settimana dall’ultima bomba d’acqua ieri sera hanno creato molti problemi in diversi punti della città.

