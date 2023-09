SARONNO – “Via Roma fiore all’occhiello dell’amministrazione Airoldi ridotta a un fiume in piena. Quando i lavori si fanno per ripicca contro la Lega, si distorce la normativa a proprio uso e consumo per evitare di tagliare le piante, poi i risultati sono questi che si vedono nei filmati”

Sono la parole di Angelo Veronesi segretario cittadino della Lega che torna a parlare della situazione di via Roma e via Biffi dove in occasione degli ultimi temporali si sono realizzati importanti allagamenti.

“Quando lavori pubblici vengono fatti in città dovrebbero durare almeno per qualche decina di anni. L’assessore Franco Casali ha creato una nuova piscina davanti a Regina Pacis grazie ai tre nuovi passaggi pedonali rialzati. La pista ciclabile di via Roma è tutta da rifare, come avrebbe potuto dire Bartali a Coppi. In questo caso sarebbero necessarie delle scuse ai cittadini seguite da dimissioni”.

