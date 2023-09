La lista civica di opposizione “Progetto in Comune” torna ad attaccare l’Amministrazione Comunale di Cogliate sulla mancanza di servizi adeguati per i cittadini.

“La scuola è iniziata, la campanella è suonata, le alunne e gli alunni sono tornati a popolare aule e corridoi e alcuni di loro utilizzeranno i servizi necessari per proseguire nel percorso e dare alle famiglie la possibilità di conciliare vita personale e lavoro: mensa scolastica, pre scuola, post scuola” è quanto si legge in una nota diffusa dai consiglieri del gruppo di minoranza.

“Ma per il terzo anno mancherà all’appello un servizio importante e, per diverse famiglie, fondamentale: il trasposto scolastico.”

“Dal 2021 – spiega il consigliere Ivan Basilico – l’Amministrazione Comunale leghista ha deciso di eliminare il servizio introducendo, in sostituzione, car pooling e pedibus. Due servizi rispetto ai quali si parla di sostenibilità, ambiente, condivisione, collaborazione ma che, per come sono stati ideati, diventano irrealizzabili e creano un disagio importante. Perché non si è data l’alternativa e non si è fatta programmazione.”

“Alternativa significa lasciare la possibilità di scegliere la soluzione che meglio si adatta alle famiglie, perché non tutti possono permettersi di accompagnare i figli a piedi o farli andare a piedi, perché c’è chi deve uscire presto la mattina e non può lasciare i figli a casa da soli, o chi abita lontano dalla scuola, o ancora chi non ha la possibilità di mettersi a disposizione come conducente di un equipaggio di carpooling. E di fronte a ciò, c’è chi ha dovuto organizzarsi in autonomia chiedendo favori a parenti o conoscenti, spesso con un esborso economico.”

“Programmazione significa non lasciare le famiglie in sospeso fino all’ultimo. È scandaloso – aggiunge il capogruppo Vincenzo Di Paolo – come a pochi giorni dall’inizio della scuola alcuni cittadini fossero ancora ignari del destino che attendeva i propri figli: alcune famiglie residenti in zone periferiche e quindi lontano dalla scuola hanno passato l’estate a rincorrere l’Amministrazione chiedendo informazioni sulla garanzia di un servizio e, dopo vari solleciti, hanno avuto finalmente la notizia che un’associazione si occuperà del trasporto. Non un servizio garantito, ma un equipaggio aggiuntivo. Hanno trovato una soluzione raffazzonata che genera però disparità di trattamento.”

“Il servizio di trasporto scolastico – spiega Ivan Basilico – negli ultimi anni costava intorno ai 75.000 €, di cui una parte (circa 20.000 €) a carico delle famiglie e recuperata come compartecipazione. Quindi un costo sulla collettività pari a circa 55.000 €. Ora che è stato attivato il progetto carpooling e pedibus, alla società privata che gestisce i servizi viene corrisposto un compenso di 20.000 € a cui si aggiungono i contributi erogati agli equipaggi, costi che ricadono sulla collettività. Parliamo quindi di una differenza di circa 30.000 € di costi aggiuntivi per le casse comunali. Una cifra che potrebbe essere tranquillamente gestita all’interno del Bilancio comunale e che non giustifica quindi la scelta politica della Lega di aver eliminato il servizio ai cittadini.”

Secondo Di Paolo “la Giunta leghista ha gestito questa vicenda con superficialità e poca cura perché colpisce soltanto pochi utenti. Noi crediamo invece che un’Amministrazione debba garantire servizi uguali per tutti e non debba lasciare indietro nessuno, anche se si tratta di poche famiglie che abitano in periferia.”

“Cambiare è spesso necessario – conclude Ivan Basilico – introdurre nuove modalità per spostarsi e ridurre gli impatti sono temi indubbiamente importanti ma non si può mai dimenticare il dovere di un’Amministrazione di garantire servizi utili e necessari, come quello del trasporto scolastico. Il trasporto scolastico è un servizio che a Cogliate è stato garantito a tutti per più di 40 anni. La Giunta leghista lo ha eliminato con troppa facilità e ora non riesce a fornire a tutti una risposta adeguata e soddisfacente.”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione