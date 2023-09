CARONNO PERTUSELLA – Una caronnese e sette bollatesi sono state convocate al raduno pre-mondiale della Nazionale under 15 dell’Italia, pronta a spiccare il volo verso i Mondiali in Giappone. Per quanto riguarda le atlete locali, ci sono Sveva Mariotti della Rheavendors Caronno; Giada Cagni, Giulia Colino, Martina De Agostini, Margot Lenassini, Giulia Squalizza e Rebecca Soldi del Mkf Bollate, e Giorgia Colino del New Bollate. Riserve Alice Leccese, Marina Masetti ed Elisa Valcossena, tutte del Mkf Bollate.

Manca un mese all’arrivo di Italia Softball U15 in Giappone. Il 19 ottobre le azzurrine approderanno all’aeroporto di Haneda per affrontare la Coppa del Mondo 2023, che le vedrà di fronte alle migliori squadre del globo dal 21 al 29 ottobre.

L’Italia fa parte delle 12 partecipanti alla prima edizione della Coppa del Mondo U15 grazie alla medaglia d’argento ottenuta nell’Europeo U15 del 2022. Assieme alle azzurre, inserite nel girone A, ci sono le padrone di casa nipponiche, Messico, Nuova Zelanda, Cina Taipei e Perù. Nel gruppo B sono al via Brasile, Uganda, Stati Uniti, Filippine e Porto Rico.

Il torneo si giocherà su tre impianti all’interno della capitale giapponese: Setagaya City Okura Sports Center Baseball Ground, Komazawa Olympic Park Sports Complex Baseball Stadium e Ota Stadium. Le azzurrine debutteranno il 21 ottobre alle 18 locali (11 italiane) contro la Nuova Zelanda. A seguire le partite con Messico (22 ottobre alle 18 locali, 11 italiane), Giappone (23 ottobre alle 12:30 locali, 5:30 italiane) e la doppia sfida del 24 ottobre contro Perù (alle 10 locali, 3 italiane) e Cina Taipei (alle 12:30 locali, 5:30 locali). Dopo il girone iniziale, a seconda del piazzamento, si svolgeranno Super Round (tra le prime 3 dei rispettivi gruppi) e Placement Round (con le altre sei squadre).

Lo staff guidato dal manager Maristella Perizzolo ha convocato 16 atlete per l’esperienza mondiale che comincerà col raduno di Legnano dal 14 al 17 ottobre. Assieme al manager Perizzolo, comporranno il team italiano i coach Stefano Filippini, Paolo Verrecchia e Dante di Lauro, Claudio Marinelli (Capo delegazione), Federica Frediani (fisioterapista) e Margherita Rigillo (medico).

(foto di gruppo per la Nazionale italia U15 in raduno)

20092023