BUSTO ARSIZIO – Una partita combattuta quella andata in onda ieri sera nel campo di Busto Arsizio dove l’Amor Sportiva, ospite dell’Ardor per il primo turno di Coppa Lombardia di seconda categoria, sfruttando meglio le occasioni e facendo girare meglio il pallone, è riuscita ad avere la meglio in rimonta.

Primo tempo a mille per i padroni di casa che partono sin da subito forte attaccando la porta avversaria in salvo grazie a diversi interventi miracolosi dell’estremo difensore dell’Amor Sportiva Lovera. La gara si sblocca al 6’ del secondo tempo con Genoni che devia di testa il traversone perfetto di un suo compagno e porta in vantaggio l’Ardor.

Dopo la rete subita e diverse sostituzioni, tra cui il classe 2006 Corti che colleziona la sua prima presenza con la prima squadra, l’Amor torna in attacco assediando l’area avversaria fino ad arrivare al goal del pareggio al 79’ con Rubino. Dopo il pareggio l’Amor non diminuisce il ritmo e dopo solamente 5 minuti trova il raddoppio con Caso. La rimonta si completa definitivamente nel recupero del secondo tempo con una ripartenza dell’Amor che culmina con la doppietta di Caso che fa concludere il match per 1-3.

Con la vittoria in rimonta di ieri sera l’Amor Sportiva riesce dunque a passare il primo turno di Coppa Lombardia di seconda categoria.

UC ARDOR ASD – ASD AMOR SPORTIVA 1-3

Uc ARDOR Asd: Cardi, Vanoli, Franzini, Salmoiraghi, Bavutti, Iorfida, Colombo, Di Michele, Desperati, Mara, Genoni. A disposizione: Polimeni, Caccia, Raimondi, Montagner, Kruhlov, Gagliano, Ranieri, Pelosi, Monza. All: Mona.

Asd AMOR SPORTIVA: Lovera, Pustorino, Codari, Uboldi, Marabelli, Gariboldi, Aloardi, Caldera, Boschetto, Caso, Wagner. A disposizione: Campi, Corti, Nigro, Rubino, Banfi, Pilato, Busnelli. All: Boldorini.