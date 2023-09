SARONNO – Lo scorso venerdì, 8 settembre, è stato eletto il nuovo presidente della Sezione di Saronno dell’Aia (associazione italiana arbitri), Stefano Giannotti; dopo undici lunghi anni di onorato servizio alla Sezione, anche in tempi decisamente non facili, Davide Rosio (ex presidente) cede il posto per dedicarsi al nuovo incarico al Comitato Regionale Arbitri, come Componente Amministrativo.

Giannotti, tesserato dal 2002 come Arbitro effettivo e nell’organico degli Osservatori Arbitrali dal 2015, ha presentato il suo programma elettorale di fronte all’assemblea dei votanti regolarmente costituita, lanciando il messaggio che la propria elezione avrebbe portato da una parte, continuità rispetto alla gestione precedente, dall’altra una maggiore collaborazione con il Consiglio Direttivo Sezionale nello svolgimento delle attività tecniche, didattiche e amministrative.

Le attività di spoglio si sono concluse rapidamente alla seconda convocazione e hanno decretato la “vittoria” dell’unico candidato alla presidenza.

La serata si è conclusa con il passaggio di consegne tra Rosio e Giannotti, che hanno sempre collaborato a stretto contatto, e un commovente discorso finale dell’ormai ex presidente, già proiettato verso il suo nuovo percorso al CRA.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione