SARONNO – Con un nuovo post su Facebook la società Saronno città dei beni comuni ha messo a disposizione della città il progetto del piano integrato di intervento per la rinascita dell’area dismessa tra via Varese e via Milano.

“Come annunciato prima dell’estate e come consuetudine per quanto riguarda il progetto di rigenerazione urbana per l’area ex-Isotta Fraschini, è da oggi disponibile sul nostro sito vivaiosaronno.org la documentazione relativa alla proposta preliminare di Pii, protocollata lo scorso marzo e approvata con la delibera di giunta N. 167 del 27/07/2023, disponibile sempre nella documentazione online sul nostro sito”.

Negli ultimi mesi le richieste di rendere noti il progetto e la documentazioni sono arrivate da più parti anche durante il consiglio comunale aperto che si è tenuto nel mese di giugno.

“Riteniamo che la condivisione dei documenti, dell’avanzamento delle attività di bonifica, della progettazione e dell’iter procedurale sia un elemento di trasparenza essenziale, perché il modo in cui Saronno si trasforma attraverso progetti vasti e importanti come il nostro – ma non solo – determina un futuro della città che crediamo sia utile far conoscere e dibattere”

LINK ALLA PROPOSTA PII: https://www.vivaiosaronno.org/…/online-la-proposta-di…/

LINK ALLA DELIBERA 167: https://www.vivaiosaronno.org/…/approvazione-della…/

(foto una delle tavole del progetto con lo schizzo di Cino Zucchi, nota archistar, per la rinascita dell’ex Isotta)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione