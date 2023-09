SARONNO – Continua il maltempo sulla città di Saronno e il suo comprensorio. Per la giornata 3B Meteo prevede “cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio, sono previsti 16mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 17°C”

La situazione in città resta da sorvegliata speciale soprattutto per tutti quegli stabili, pubblici e privati, dove ancora non è stato possibile riparare i danni del maltempo.

A livello regionale fa sapere la protezione civile “per la giornata di oggi venerdì 22 settembre si attendono condizioni marcatamente perturbate, con precipitazioni intense fin dalla notte da sparse a diffuse. Saranno maggiormente interessati i settori alpini, prealpini e di alta pianura. Le precipitazioni insisteranno per gran parte della giornata, dapprima sui i settori occidentali di Alpi e di Prealpi, quindi in rapida estensione anche ai restanti settori centro-orientali di Alpi e di Prealpi e parte della Pianura. Si segnala inoltre l’interessamento marginale sparso di Appennino e di bassa pianura. Da metà pomeriggio-sera tendenza all’attenuazione. Le precipitazioni risulteranno anche a carattere di rovescio e temporale”

(foto la situazione su radarlom)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione